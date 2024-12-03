Çankaya Belediyesi Pazaryerlerinde Denetimlerini Sürdürüyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan pazaryerlerini denetlemeye devam ediyor. Denetimlerde fiyat etiketi, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştiren ekipler, satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazar esnafını da uyarıyor.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarından pazaryerleri, Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor. İlçede yer alan 24 pazar yerinde denetimlerini sürdüren ekipler, pazar esnafının vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde satış yapmasını sağlayacak önlemleri alırken, pazar tezgahlarının düzeninden etiketlerin uygunluğuna kadar birçok noktada kontrollerini gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, pazar esnafının kendilerine ayrılan alanın dışında ürün satmamaları, geçiş yollarını kapatmamaları ve fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanması konularında denetim yaptı. Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştiren ekipler ayrıca satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazar esnafına uyarılarda bulundu.

Pazar alışverişini yapan vatandaşlar, Çankaya Belediyesi'nin pazaryeri içerisinde bulundurduğu tartı aleti sayesinde aldığı ürünü kendileri de tartabiliyor.