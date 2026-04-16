Çankaya Belediyesi Tarafından Düzenlenecek 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası İçin Başvurular Başladı

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir organizasyonla karşılamaya hazırlanıyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Geleneksel 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası için başvuru süreci başladı. Başvurular, 'https://basvuru.cankaya.bel.tr/futbolturnuvasi' adresinden yapılabilecek. Başvuru, yalnızca takım kaptanı tarafından yapılabilecek. 16 takım ile sınırlı turnuva kontenjanı dolduğunda, başvurular kapanacak.

Gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen turnuva, amatör futbolculara hem kendilerini gösterme hem de rekabet dolu bir atmosferde mücadele etme fırsatı sunacak. Turnuvaya, 18-35 yaş aralığında ve daha önce profesyonel futbol oynamamış sporcular katılabilecek. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yoğun ilgi gören turnuvaya başvurular, 30 Nisan'a kadar sürecek. Kurtuluş Halı Sahası'nda gerçekleştirilecek turnuva, 3 Mayıs'ta başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru süreci belediyenin resmi internet adresi üzerinden takip edilebilecek.