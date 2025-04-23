Çankaya'da 23 Nisan Coşkusu: Başkan Güner'den Demokrasi Vurgusu

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çayyolu Atapark'ta düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya geldi. Güner, "Demokrasiden, özgürlüklerden ve Cumhuriyet devrimlerinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Çayyolu Ata Park'ta düzenlenen resmi tören ile başladı. Başkan Güner'in ev sahipliğindeki törene CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Veli Şahin, Çankaya Belediyesi Grup Başkan Vekili Fırat Seyman, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları, muhtarlar, Atatürkçü Düşünce Derneği Çayyolu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece kendi ülkesindeki çocuklara değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve tüm uluslara örnek olmuş tarihi bir gün olduğunu belirttiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Ulusumuzun kaderinde bir dönüm noktası olan, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılında; bir milletin hem bağımsızlık iradesinin hem de bu iradenin en kıymetli emanetinin emanetçileri olan çocuklarımızın bu onurlu gününde yine hep bir aradayız. 27 Aralık 1919'da, seymenlerin Dikmen sırtlarında 'Atam, biz seni görmeye, bu vatan uğruna ölmeye geldik' diyerek karşıladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca dört ay sonra, 23 Nisan 1920'de, millet iradesinin ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Çünkü biliyordu ki milletin maküs kaderini ancak yine milletin kendi iradesi yenebilirdi. O, millete güveniyordu. En hızlı günlerde, en hızlı kararların alınması gereken dönemlerde, savaş koşullarında bile yetkisini parlamento ile paylaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; savaşın getirdiği kötülükleri, acıları, yıkımı bizzat yaşayarak tecrübe etmiş biri olarak, 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' dedi ve yurtta ve dünyada barışı savundu.

Yine savaşın en büyük travmasını çocukların yaşadığını bilen Gazi, bir milletin kendi iradesini ve idaresini eline aldığı böylesine önemli ve tarihi bir günü, bu bayramı yalnızca kendi ülkesinin çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan etti. Çocukları seviyordu ve aynı zamanda biliyordu ki çocuklar yalnızca sevginin değil, barışın, vicdanın ve adaletin de temsilcisi ve taşıyıcısıydı. İşte bu nedenle bu bayramı çocuklara armağan etti. Çünkü biliyordu ki demokrasi yalnızca belli aralıklarla sandığa atılan bir oydan ibaret değil, kuşaklar boyu sürdürülen bir bilincin oluşmasıyla yaşardı. Bu nedenle, daha en küçük yaştan itibaren bu ulusun demokrasiyi özümseyip yaşatması için bu bayramı çocuklara armağan etti. Bizler, bugün burada Atamızın her yaştan çocukları olarak; bu mirasın, bu ödevin, bu tarihi sorumluluğun farkındayız ve buradan haykırıyoruz: Demokrasiden, özgürlüklerden ve Cumhuriyet devrimlerinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz! Ben, her bayram olduğu gibi bu bayramda da bu meydana gelen; Atamızın emanetine, çocuklara armağan ettiği ama aynı zamanda tüm dünya çocuklarının yanı sıra tüm uluslara da örnek olan siz değerli komşularımıza ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!"

Çayyolu Atapark'taki törende katılımcılar, Çankaya Gençlik Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoy-Tur'un performansı ile bayram coşkusu yaşadı.