Çankaya\'da \'Çağdaş Sanat Seçkisi\' Sergisi Açıldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, "Çağdaş Sanat Seçkisi" başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi, "Çağdaş Sanat Seçkisi" sergisine ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesinin destekleri ile Yoga Federasyonu, Türkiye Kişisel Gelişim Federasyonu, T.C. MEB Sağlıklı Yaşam ve Kişisel Gelişim Kurumu ve Dr. Gaye Güzel organizasyonunda gerçekleşen sergi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

25 sanatçının resim, heykel ve seramik alanında yaptığı çalışmalarından oluşan 53 eserle görücüye çıkan sergi, sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Küratörlüğünü Hüseyin Yıldırım'ın yaptığı serginin sanat danışmanlığını Necmettin Yağcı üstlendi. Celal Binzet, Banu Yaşin, Cengiz Savaş, Elvan Sungur, Erol Batırbek, Erol Murat Yıldız, Gültekin Serbest, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Hüseyin Yıldırım, Hakan Tomar, İhsan Çakıcı, Kadir Öztoprak, Mehmet Aslışen, Mehmet Hacıfettahoğlu, Metin Yurdanur, Necmettin Yağcı, Önder Aydın, Şükran Pekmezci, Tolga Akalın, Tuğrul Velidedeoğlu, Uğur Yıldız, Yetkin Yağcı, Yunis Yılmazer ve Zeki Sezer'in eserlerinden oluşan sergi, farklı temaları ile ziyaretçilerine düşünsel bir dünya sunuyor.

Sergi, 26 Ocak tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.