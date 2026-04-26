Çankaya'da Genç Eko Akademi 2026 Tamamlandı

26.04.2026 10:51  Güncelleme: 12:11
Çankaya Belediyesi’nin desteği ve Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye) iş birliğinde yürütülen Genç Eko Akademi 2026 Programı son hafta eğitimiyle tamamlandı.

Çankaya'da gençlere yönelik çevre odaklı eğitim programı kapsamında önemli bir etkinlik daha tamamlandı. Çankaya Belediyesi ile Haydi Yapalım Derneği iş birliğinde yürütülen Genç Eko Akademi 2026 Programı'nın 10. hafta eğitimi 100. Yıl Çankaya Evi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Filiz Aydın, "Çevreci Şehir Planlamaları" başlığıyla katılımcılara hitap etti. 15-24 yaş arası 35 gencin yer aldığı programda, sürdürülebilir kentleşme, çevre dostu şehir tasarımı ve iklim değişikliğine uyumlu planlama konuları ele alındı.

Çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar

Programda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük örnekler de paylaşıldı. Katılımcılar, çevresel sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme konusunda bilgi edinme fırsatı buldu.

Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Genç Eko Akademi 2026 Programı, gençlerin sürdürülebilirlik, ekoloji, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca program; eğitim, atölye ve proje süreçleri ile gençlerin liderlik yönlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
