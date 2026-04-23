Çankaya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü A.D. ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan A.D., iddiaya göre şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü A.D.'nin ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.D., hastaneye kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.