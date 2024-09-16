Çankaya'da Sound of Europe Festivali Coşkusu

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Sound of Europe Festivaline, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ev sahipliği yaptı.

Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçı ağırlayan festival, Çankaya, Kadıköy ve İzmir'de 25'ten fazla konserle müzikseverleri buluşturdu.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri ağı EUNIC girişimi ve İzmir Büyükşehir, Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri'nin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali bu yıl 3'ncü kez gerçekleşti. 14-15 Eylül tarihlerinde Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı, İstanbul Kalamış Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşan festival, iki gün boyunca üç kentte eş zamanlı gerçekleşen konserlerle yeni seslere ve projelere kendini gösterme fırsatı verdi.

Katılımın ücretsiz olduğu festival, 25'ten fazla konserde, Avrupa'dan 13 müzik grubu ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı aynı sahnede bir araya getirdi. 14 Eylül Cumartesi günü Sebastian Burneci Quintet, Alexia Micallef & Robert Muscat, Zuzanna, Triana and Luca ve Gaidaa sahne alırken 15 Eylül Pazar günü ise Katja Šulc, Mezzotono, DIVES, Isolation Berlin Başkentlilere keyifli anlar yaşattı.