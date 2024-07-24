Çankaya'da Yanık İzleri Bulunan 6 Köpek Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çankaya'da Yanık İzleri Bulunan 6 Köpek Ölü Bulundu

Çankaya\'da Yanık İzleri Bulunan 6 Köpek Ölü Bulundu

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, bedenlerinde yanık izleri bulunan 6 sahipsiz köpek boş arazide ölü bulundu. Köpeklerin bölgeye düşen yıldırım nedeniyle öldüğü belirtildi. Olayı haber alan hayvanseverler, köpeklerin ölüm nedeninin araştırılması için laboratuvara götürüldüğünü söyledi.

24.07.2024 14:36
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 6 sahipsiz köpek boş arazide ölü bulundu. Bedenlerinde yanık izleri bulunan köpeklerin bölgeye düşen yıldırım nedeniyle öldüğü belirtildi.

Konutkent Mahallesi 2942'nci Cadde kenarındaki boş arazide sabah saatlerinde 6 sahipsiz köpek ölü bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile belediye görevlileri sevk edildi. Olayı haber alan hayvanseverler de bölgeye gelip görevlilerden bilgi aldı. Görevliler tarafından kaldırılan, vücutlarında yanık izleri bulunan sahipsiz 6 köpeğin, dün akşam bölgeye düşen yıldırım nedeniyle öldüğü belirtildi. Köpekler, kesin ölüm nedenlerinin araştırılması için laboratuvara götürüldü.

Hayvansever Mine Haktanır, yaklaşık 10 yıldır gönüllü olarak bölgedeki hayvanları beslediğini belirterek, "Zehirlenme olduğunu düşünmüyoruz. Belediyenin görevlileri de zehirlenme vakalarını çok yakından bildikleri için zehirlenme olduğunu onlar da düşünmüyor. Bir yanık vakası olduğu düşünülüyor. Dün akşamki yağmurda yıldırım düşmüş olabilir. Köpeklerden bir tanesinin dişleri tele takılı olarak bulunmuş. O çarpılırken belki diğerleri de ona can havliyle dokundukları için ölmüş olabilirler. Bütün bunların net bilgisini 'İlçe Tarım'ın bize vereceği bilgilerle öğreneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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