Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Çankırı merkezli \'Mahzen-49\' operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Çankırı merkezli düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonunda çete lideri dahil olmak üzere 32 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

31.05.2024 19:22
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ÇANKIRI merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonu kapsamında; çete liderinin de arasında bulunduğu 32 kişi tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğünce, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Silah ticareti' suçunu işleyen çeteye yönelik Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da 105 adrese yönelik özel harekat destekli 'Mahzen-49' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında çetenin elebaşı Durmuş Görmez'in de bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak Bolu/ Gerede T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 10 kişi adli kontrol şartı, 8 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 26 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız tüfek, ?6 adet kurusıkı tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 248 adet tabanca parçası, 14 adet tarihi eser niteliğinde parça, farklı çaplarda 4 bin 391 adet fişek, 106 adet bıçak, 15 adet jop ve sopa, 5 adet muşta, 529 adet sentetik ecza, 18 gram esrar ve tek kullanımlık kokain, metamfetamin maddesi, 98 gram bonzai, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 458 adet dolu senet ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika

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