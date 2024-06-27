Çankırı\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapanış Programı Gerçekleştirildi

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Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapanış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, proje ile okullarda yapılacak etkinlikler kapsamında öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımaları, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşması, buna bağlı olarak dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyasını geliştirmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince il genelinde faaliyetlerini sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Arif Kırkpınar ve İlker Kendir, Korgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş, şube müdürü Muhsin Cesur, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.