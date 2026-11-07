Çankırı'da safranı 10 yıldır yetiştiren Gökdemir, 2 dekarda 1 kilo 200 gram üretti - Son Dakika
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Çankırı'da safranı 10 yıldır yetiştiren Gökdemir, 2 dekarda 1 kilo 200 gram üretti

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Çankırı'da çiftçi Arif Gökdemir, 2016'da diktiği 1 kilogram safran soğanını çoğaltarak 2 dekarda yıllık 1 kilo 200 gram üretime ulaştı. Türkiye'nin birçok iline safran ve soğan gönderen Gökdemir, Çankırı'nın safranla markalaşmasını hedefliyor.

Çankırı'nın Ünür köyü Acıdere mezrasında çiftçilik yapan Arif Gökdemir, lise yıllarında bir dergide okuduğu makaleyle ilgi duymaya başladığı safranı 10 yıldır yetiştiriyor.

Asıl mesleği elektrikçilik olan 48 yaşındaki Gökdemir, 1995-1996 yıllarında TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinde safranla ilgili makaleye rastladı.

Safranın ekonomik değerinden etkilenen Gökdemir, az miktardaki tarım arazisinden daha fazla gelir elde edilebileceği düşüncesiyle bitkiyi yetiştirmeye karar verdi.

Safran yetiştiriciliğini araştırmak için 1997 yılında Karabük'e giden ancak istediği sonucu alamayan Gökdemir, hayalinden vazgeçmedi.

Aradan geçen yıllarda konuyla ilgili araştırmalar yapan Gökdemir, 2016'da Safranbolu'dan satın aldığı 1 kilogram safran soğanını yaklaşık 2 metrekarelik alana dikti.

Yaklaşık 5 yıl boyunca soğanları çoğaltmaya yönelik çalışma yapan Gökdemir, 2 dekarlık alanda yıllık safran üretimini 1 kilo 200 grama kadar çıkardı.

Gökdemir, AA muhabirine, safranla lise yıllarında tanıştığını söyledi.

Köylerinde tarım arazilerinin az olması nedeniyle insanların geçimlerini sağlamak için gurbete gitmek zorunda kaldığını anlatan Gökdemir, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergileri vardı. Devreleri araştırırken bir makaleye rastladım. Makalede safranın altınla yarıştığı yazıyordu. O zaman altın 13 lira, safranın gramı 15 liraydı. 'Bu bizim memlekette yetişirse gurbete gitmekten kurtuluruz. Bir dönüm tarlası olan, eşiyle çocuğuyla geçinir.' diye düşündüm. 1997 yılında liseden mezun olur olmaz doğrudan oraya gittim. 'Ben bu safranı yetiştirmek istiyorum.' dedim. Bana, 'Bunun sahtekarlığı yapılıyor. Sen bunun fırınlamasını yapamazsın, kurutamazsın, olmaz. Yaparsan zarar edersin.' dediler. Bunun üzerine vazgeçtim."

Satışlarını genellikle sosyal medya ya da tanıdıkları aracılığıyla yapıyor

Aklının bir köşesinde her zaman safran yetiştirmek olduğunu ve yıllarca bu konuda araştırmalar yaptığını belirten Gökdemir, ardından üretime başladığını kaydetti.

Türkiye'nin birçok iline safran ve safran soğanı gönderdiğini dile getiren Gökdemir, satışlarını genellikle sosyal medya ya da tanıdıklar üzerinden yaptığını söyledi.

Gökdemir, safranın ilaç, kozmetik ve boya sanayisi ile yemeklerde kullanılan değerli bir bitki olduğunu, çiçeğin en kıymetli kısmının ise kırmızı renkli dişi organları olduğunu anlattı.

Çankırı'nın safran yetiştiriciliğinde önemli potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü dile getiren Gökdemir, şunları kaydetti:

"Çankırı tuzla nasıl marka olduysa safranla da marka olacağına inanıyorum. Tahlil yaptırdık, 'Bunu nerede yetiştirdiniz, şimdiye kadar böyle bir değere rastlamadık.' dediler. Demek ki bu topraklarda bir kıymet var. İnşallah bu da tuz şehrinin kıymetli gülü olacak. İyi bir pazar oluşturmak, markalaşmak istiyoruz. Amacımız doğal üretime devam ederek safranı daha fazla insana ulaştırmak."

Kaynak: AA
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