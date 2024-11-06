Çankırı'da Tuz Mağarasında Kafe Açıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Tuz Mağarasında Kafe Açıldı

Çankırı\'da Tuz Mağarasında Kafe Açıldı

Yer Altı Tuz Şehri'nde açılan kafe, ziyaretçilere tuzda kahve deneyimi sunuyor.

06.11.2024 11:46
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Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada açılan kafe, ziyaretçilere farklı bir ortamda hizmet sunuyor.

Çankırı Belediyesi tarafından ziyaretçilerin mağarada daha fazla vakit geçirebilmeleri ve yakınlarıyla oturup sohbet edebilmeleri için yerin 150 metre altında "Tuz Kafe" açıldı.

Tuz mağarasını ziyarete gelenler, mağarayı gezerken sıcak çay ve kahve eşliğinde mağaranın kendine özgü atmosferinin tadını çıkarabiliyor.

Ayrıca ziyaretçiler, mağara içindeki kafede tuz tanecikleri üzerinde pişirilen Türk kahvesinin tadına bakma imkanı buluyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, Yer Altı Tuz Şehri'nin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yer Altı Tuz Şehri'nin 18 bin metrekarelik bir alan olduğunu, bu alanın değerlendirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Esen, "Sosyal donatılarını artırma, ziyaretçilerin daha sağlıklı ve huzurlu şekilde hoş vakit geçirebilmeleri için yaptığımız tuz kafemizin önündeyiz. Tuzda kahve yapıyoruz burada, misafirlerimize ikram ediyoruz. Tuzda yapılan kahvenin farklı bir lezzet olduğunu söylüyorlar." dedi.

Mağaradaki sosyal donatıları ilerleyen süreçlerde artıracaklarını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Tabii sağlık açısından da çok önemli bir yer burası. Yer Altı Tuz Şehri'nin yaz kış 13-15 derece arasında değişen ısısı var. Burada negatif iyonların yoğunlukta olması sebebiyle sağlık anlamında da çok büyük katkısı var. Özellikle KOAH ve astım hastalarımıza. Bu tuzun insanlara huzur verdiği gözlemlenmiştir. Sağlık anlamında bilimsel olarak bunlar ispatlandı. Daha önce burada milli sporcularımız antrenman yaptı, aradaki farkı gördüler. Bunları bilimsel ve teknik açıdan da ortaya koyduk. İnşallah ilerleyen süreçte de üzerine katarak 5 bin yıllık bu nimeti dünyaya tanıtıp, şehrimizin tanıtılmasına katkı vereceğiz. Tüm dünyadan, şehrimizden, ülkemizden ziyaretçileri bekliyoruz."

"Tat olarak biraz fark var diğer kahvelere göre"

Mağaranın ziyaretçilerden İrfan Albayır da Sakarya'dan geldiğini, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nden bir televizyon programı sayesinde haberdar olduğunu dile getirdi.

Mağaraya bazı rahatsızlıkları bulunan eşine iyi geleceği düşüncesiyle geldiklerine işaret eden Albayır, "Tuz mağarası gayet güzel bir yer. Farklı mağaralar gördük ama böyle desenli, güzel bir mağara hiç görmedik. Tuzda kahve yapılıyormuş, onu da içtik burada. Daha önce hiç görmemiştim tuzda kahve yapıldığını. Denemek için hanımımla içtik. Tat olarak biraz fark var diğer kahvelere göre." ifadesini kullandı.

Murat Ateş de arkadaşlarını gezdirmek için mağaraya geldiğine dikkati çekerek, "Tuz mağarasını gezerken yeni açılan kafeyi gördük, tuzda kahve yapıldığını öğrendik. Yerin 150 metre altında bu ortamda tuzda yapılan kahveyi denedik, çok güzeldi. Ortamın verdiği tatla daha da lezzetlendiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Nurullah Hamza Akbaş da tuz mağarasını görmeye İstanbul'dan geldiği belirterek, "Mağaranın çok farklı bir atmosferi var. Sanki 200 yıl geriye gitmiş gibi oldum, içeride at arabaları da var. Daha önce böyle bir yer görmedim, dağın başına çıkmıştım ama mağaraya ilk defa girdim. Tuzlu kahve benim bildiğim sadece kız istemede oluyor, onun dışında duymadım. Normal kahveden biraz farklı geldi tadı." dedi.

Kaynak: AA

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