Çankırı'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

Çankırı\'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

Çankırı Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çankırı-Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı'nın sergisi, törenle açıldı. Sergide, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Nahçıvan ve Türkiye'den 26 ressamın Ilgaz'ın doğası, tarihi zenginlikleri ve yerel kültürünü yansıtan eserleri yer aldı. İlgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, serginin açılışında sanatçılara teşekkür ederek, Ilgaz'ın tanıtımına katkı sağlayan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Çankırı Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Can ise sanatın toplumun duruşunu yansıttığını vurgulayarak, sanatçılara teşekkür etti.

27.04.2024 18:07
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Çankırı'da "Uluslararası Çankırı-Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı" sergisi düzenlendi.

Çankırı Konfederasyonu tarafından llgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, ressam Birsen Çeken ve Ayşen Can küratörlüğünde 20-27 Nisan tarihlerinde organize edilen resim çalıştayının sergisi törenle açıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Nahçıvan ve Türkiye'den 26 ressamın, Ilgaz'ın doğası, tarihi zenginlikleri ve yerel kültürünü ön plana çıkarttıkları eserleri gezerek bilgi aldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın tanıtımına katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Öztürk, "Sanatın ve sporun yıldızı Ilgaz Yıldıztepe'de inşallah bundan sonra da güzel çalışmalara ev sahipliği yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Elimizden geldiği kadar Ilgaz Belediyesi olarak bu katkıları vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Can da sanatın çok önemli olduğunu vurguladı.

Toplumun gittiği yolun iyi mi kötü mü olduğunun sanatçının duruşundan hissedildiğini belirten Can, "Sanat ülkeler için o kadar önemlidir ki büyük savaşlarda şehir ele geçirildiğinde karşı tarafın ilk yaptığı, o ülkenin sanat eserlerini ele geçirmektir. Çünkü toplumların bellekleri o sanat eserlerine adeta işlenmiştir. Türk bağımsızlık savaşının can damarı olan, istiklal yoluna ev sahipliği yapmış Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde böylesi bir sanat etkinliğinin düzenlenmesi, hassas sanatçılarımızın aynı zamanda şanlı geçmişimize saygı duruşlarının ifadesidir. Ülkemizin kadim geleceğini alnında bir ışık olarak yansıtan, yürüdükleri yol aydınlanan tüm sanatçılarımızın ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra ressamlara katılım belgesi verildi.

Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile sanatçılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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