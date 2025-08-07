Çankırı'nın Kalfat beldesinde konutlara ilk doğal gaz verildi - Son Dakika
Çankırı'nın Kalfat beldesinde konutlara ilk doğal gaz verildi

07.08.2025 22:57
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kalfat halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yüksek destekten ötürü teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın beldede yüzde 92,7 oyla en yüksek oy oranına ulaştığı yerleşim yeri olduğunu belirten Elitaş, "O zaman söz verdim, 'Beldenizi ziyaret edeceğim.' dedim. Bugün buradayım. Bu hizmetler yoklukta değil, güçlü bir irade sayesinde gerçekleşiyor." dedi.

TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulduğunu hatırlatan Elitaş, "Terörsüz bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 86 milyon vatandaşımızla birliğimizi pekiştirmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da doğal gazın beldeye hayırlı olması temenni ederek, "Kalfat'a doğal gaz geleceğine kimse inanmıyordu. Ama biz söz verdik ve imkansız denileni başardık. Bu hizmet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın eser siyasetinin bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu ayrıca, yakın zamanda Çubuk, Şabanözü ve Orta ilçelerini birbirine bağlayacak kara yolunun da hizmete gireceğini kaydetti.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ise belde tarihinde ilk kez resmi olarak doğal gaz açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde bu hizmeti getireceğimize dair söz verdik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, doğal gaz meşalesi yakıldı.

Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamvekili, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da katıldı.

Kaynak: AA

