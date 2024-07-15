Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

15.07.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde Şehit Uhud Kadir Işık ve Karaağaç köyünde şehit Erhan Er'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından şehidin aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yaptığı açıklamada, beldede Belediye Caddesi'nin ismini Şehit Uhud Caddesi yaptıklarını dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program kapsamında, Şehit Serhat Önder'in Bakırlı köyündeki babasının evi ziyaret edildi, anne ve babası ile bir süre sohbet edilmesinin ardından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve beraberindekiler şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Anma programına Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Şabanözü, Çankırı, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement