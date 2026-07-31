Caparov: Ulaştırma ve Enerji İşbirliği Hayati - Son Dakika
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Caparov: Ulaştırma ve Enerji İşbirliği Hayati

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, bölgesel kalkınma için enerji ve ulaştırma projelerinin önemini vurguladı.

ÇOLPON- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulaştırma ve enerji alanlarında atılacak ortak adımların bölgesel kalkınma için hayati önem taşıdığını belirtti.

Caparov, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda liderlerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Caparov, bölgede yürütülen Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan demir yolu projesi ile Özbekistan ve Kazakistan ile Kırgızistan'da yürütülen Kambarata-1 Hidroelektrik Santrali projesine işaret ederek, "Ulaştırma ve enerji alanlarında atılacak ortak adımlar bölgesel kalkınma için hayati önem taşıyor." dedi.

Caparov, bölge halkları arasındaki kültürel yakınlık, ortak tarih ve geleneksel bağların ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu söyledi.

Turizm alanındaki işbirliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Caparov, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan'ın dünyaya antik kentler, İpek Yolu anıtları, dağ ve göl manzaraları, ulusal gelenekler ile kültürel çeşitlilikten oluşan eşsiz bir miras sunduğunu belirtti.

Caparov, Kırgızistan'ın Orta Asya ülkelerini ziyaret etmek isteyen yabancılar için birleşik bir turist vizesi önerisinde bulunduğunu anımsatarak, "Bu girişime verdikleri destekten dolayı Özbekistan ve Kazakistan cumhurbaşkanlarına minnettarım. Diğer meslektaşlarımın da desteğinin devamını bekliyorum. Ülkelerimizin dışişleri bakanlıklarına bu konuda koordineli pozisyonlar geliştirmek için talimat verilmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgesel işbirliğinin güçlenmesinin en önemli sonuçlarından birinin devletlerin uluslararası arenada birbirlerine verdiği karşılıklı destek olduğunun altını çizen Caparov, Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığına sunulan destekten dolayı teşekkür etti.

Caparov ayrıca, son yıllarda Orta Asya devletleri arasındaki işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir boyuta ulaştığını, devlet sınırlarıyla ilgili tarihi nitelikteki temel anlaşmaların imzalandığını aktardı.

Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları İstişare 8. Toplantısı'nın bu yıl ekim ayında Türkmenistan'da düzenleneceğini hatırlatan Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'a ev sahipliği ve daveti için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caparov: Ulaştırma ve Enerji İşbirliği Hayati - Son Dakika

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