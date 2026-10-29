Carney, ABD ile ticaret anlaşmasında sonuçlandırma aşamasına gelmediklerini söyledi

OTTAWA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, henüz ABD ile bir ticaret anlaşmasını nihayete erdirecek konumda bulunmadıklarını söyledi.

Yerel basına göre çarşamba günü Liberal Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Carney, "Kanadalılar için doğru anlaşmayı" yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Carney, "Her şeyden önce Kanada'nın çıkarını gözetirken, aynı zamanda ABD'nin de menfaatine hizmet edecek türde anlaşmalar bulunabilir. Bu tür anlaşmalar yapma imkanı ortaya çıkarsa bunları destekleriz. Ancak şu anda o noktada değiliz" dedi.

Kanada ile ABD arasındaki ticaret gerilimi, 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Haberlere göre, seçimlerden önce bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin soru işaretleri bu hafta daha da arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varılması yolunda hızlı ilerleme kaydedildiği yönündeki son açıklamaları, Ottawa tarafından dikkatle takip ediliyor.