Çarşamba'da 1 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 1 milyon kaçak makaron bulundu, 2 kişi gözaltında.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, iş yerinin mutfağındaki dolapta bulunan gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki iş yerinde arama yaptı. İş yerinin arka bölümünde bulunan mutfaktaki dolap içinde özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme tespit edildi. Aramalarda; 1 milyon kaçak makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Çarşamba, Makaron, Samsun

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:11:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.