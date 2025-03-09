Çarşamba'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar ışıkları mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.