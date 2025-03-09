Samsun'un Çarşamba ilçesinde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar ışıkları mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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