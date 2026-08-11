Çatalca\'da Kuvarsit Ocağı Projesine Onay

Haber: Buse ÖZBEY

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Çatalca ilçesinde Burhanettin Soğancılar tarafından işletilmesi planlanan kuvarsit ve kuvars kumu ocağı kapasitesi artırımı projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi. 24 bin 536 ağacın etkilenmesinin öngörüldüğü projede, yıllık üretimin 1,2 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "ÇED Olumlu" kararı verdiği proje kapsamında mevcut durumda kuvarsit ve kuvars kumunun birlikte ocak üretim kapasitesi yıllık 397 bin 500 tonken, kapasite artışıyla bu miktarın yıllık 1 milyon 200 bin tona çıkarılması planlanıyor.

Buna göre kuvarsit ocağında yıllık 900 bin ton, kuvars kumu ocağında ise yıllık 300 bin ton tüvenan üretim yapılması öngörülüyor.

ÇED raporunda, sahadaki görünür rezerv miktarının 25 milyon 551 bin 300 ton olduğu belirtilerek, yıllık 1 milyon 200 bin ton üretim üzerinden projenin ömrünün yaklaşık 21 yıl olarak hesaplandığı kaydedildi.

PROJE ALANININ TAMAMI ORMAN ARAZİSİNDE

Proje alanının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Parsel Sorgu Sistemi üzerinden yapılan incelemede "orman" arazisi olarak kayıtlı olduğu belirtildi.

ÇED raporunda, proje kapsamında etkilenmesi öngörülen alanın toplam 39,37 hektar olduğu ve bu alanda hektar başına ortalama 623 ağaç bulunduğu ifade edildi. Bu hesaplamaya göre proje kapsamında 24 bin 536 ağacın etkilenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Kesin kesilecek ağaç sayısının ise orman izni alınması sırasında Orman Bölge Müdürlüğü refakatinde belirleneceği kaydedildi.

KESİLEN AĞAÇ İÇİN ÜCRET ÖDENECEK

Kesilecek ağaçlar için orman idaresinin belirlediği döner sermaye ücretleri karşılığında bedel ödeneceği ve kesim işlemlerinin orman idaresinin uygun görüşleri doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Proje alanının güneyde Akalan, kuzeyde Kalfaköy'e giden köy yoluna yaklaşık 445 metre mesafede bulunduğu belirtildi.

SAHADA KURU DERE BULUNUYOR

ÇED raporunda, proje sahasına en yakın su kaynağının Kokarca Pınarı'ndan beslenen Kaynarkazan Deresi olduğu, derenin kısa bir akış mesafesinin ardından Büyükdere adını aldığı belirtildi.

Söz konusu derenin ait olduğu yerüstü-yeraltı su sistemiyle ruhsat sahası içindeki yerüstü-yeraltı sistemi arasında fiziki bağlantı bulunmadığı ifade edildi.

Ruhsat alanı içerisinde herhangi bir yeraltı-yerüstü su sisteminin bulunmadığı, sahadaki tek su sisteminin ise aşırı yağışlı dönemlerde akış gösteren Çifçioğlu Kuru Deresi olduğu kaydedildi.