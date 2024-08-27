Çatalca Belediyesi Erguvan Festivali Renkli Etkinliklerle Başladı

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)-Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl vefa temasıyla 23'üncüsü düzenlenen Erguvan Festivali birbirinden renkli etkinliklerle başladı. 7 gün sürecek olan Festival'in ilk gününde sahne alan sanatçı Haluk Levent söylediği şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Çatalca Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali'nin 23'üncüsü başladı. 7 gün sürecek olan festival kapsamında öğlen saatlerinde Çatalca Millet Bahçesi'nde Ahşap Workshop atölyesi etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda voleybol turnuvası, langırt, dart ve bilek güreşi turnuvaları düzenlendi.

"Festivalin adını Erguvan Kültür ve Sanat Festivali olarak değiştirmeyi düşünüyoruz"

Etkinlik alanını gezen Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel festival hakkında şöyle konuştu:

"Biz festivali yapıp yapmama konusunda ilk başta tereddüt yaşamıştık. Çünkü belediye imkanlarıyla festival yapmak, tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında gerçek olmuyor. Orada bir kısıtlama var. Biz bu çerçevede biraz duyuruları da geç çıktık. Çünkü sponsorlarla bu işi halledebilir miyiz noktasına yöneldik. Sponsorlarla bu festivalimizi oluşturduk. Biraz dikkat ederseniz Çatalca'da daha önceki festivallerde balonlarla, bayraklarla her yerde büyük bir coşkuya döndürdüğümüz bir festivaldi. Bu yıl biraz daha düşük seviyeden gidiyoruz. Daha çok workshopların olduğu, çocuklara yönelik eğlencelerin olduğu... ama tabi ki sanatçılar bu işin olmazsa olmazı. Biz bundan sonraki süreçte biraz daha popüler kültürden, daha kültür ve sanat festivaline dönüştürmek için ben bu akşam sayın başkanlardan da bu manada bir destek de istiyeceğim. Önümüzdeki yıldan itibaren festivalin adını da Erguvan Kültür ve Sanat Festivali olarak değiştirmeyi düşünüyoruz."

Festival ateşi yakıldı

Festival yürüyüşü, sanat sahnesi önünden başladı. Kortejde bando takımı eşliğinde özel kıyafetli maskotlar da kortejde yer aldı.Erguvan Festivali yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda festival ateşinin yakılması ile başladı.

"Festivalimizin bu yıl ki ana temasını vefa olarak belirledik"

Etkinlik kapsamında festival alanına kurulan sahnede açılış konuşmasını yapan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, festivalin bu yıl ki temasının vefa olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tüm hemşehrilerimizle birlikteliğimiz öyle güçlü kardeşlik bağlarıyla örülmüş ki hepsine birden büyük Çatalca ailem diyoruz. Her günümüz böylece, böyle kardeşçe geçerken istedik ki yedi gün boyunca bu kentte, bu bölgede yaşayan insanımızın, halkımızın gündelik yaşantısını bir nebze olsun değiştirelim. Günlük sıkıntı ve streslerden insanlarımızı uzaklaştıralım. Hep birlikte türküler söyleyelim, halaylar çekelim. Bir kez daha birbirimizi samimiyetle kucaklayalım. Birbirimize olan sevgimizi gösterelim. Festivalimizin bu yıl ki ana temasını vefa olarak belirledik. Bugün 26 Ağustos. İlk vefamızı ecdadımıza tam da bugünün anlamına uygun olarak gösterelim. Malazgirt'ten Kocatepe'ye aynı ruh aynı inançta bundan tam 953 yıl önce Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'ya adım attık. 102 yıl önce hürriyetimiz için Büyük Taarruz'a başladık bugün. Kahramanlık destanı yazarak bu toprakları vatan ilan eden Sultan Alparslan ve askerlerini, peygamber efendimizin sözlerine mazhar olan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini milli mücadele kahramanları arkadaşlarıyla ebedi vatan haline getiren Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tarih boyunca tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi büyük bir minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu akşam biraz sonra Cumhuriyet'le yaşıt olan belediyemizde yıllarca bu festivali düzenleyen belediye başkanlarımıza vefamızı göstereceğiz. Sonrasında gün gün Çatalca'da yetişen değerlerimize, kültürümüze, sanatımıza, sporumuza, tarımımıza değer katanlara vefamızı göstereceğiz ve tabii ki en büyük vefayı vatanın bütünlüğü, milletin birliği, dinmeyen ezan, inmeyen bayrak diyen Çatalca halkına ve Türk Türk insanına göstereceğiz."

Haluk Levent şarkılarıyla çoşku tavan yaptı

Konuşmaların ardından sahneye ünlü rock sanatçısı Haluk Levent çıktı. Festival alanını dolduran binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği bir birinden güzel şarkılarla çoştu, doyasıya eğlendi.