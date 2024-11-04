Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gedik Mahallesinde yaşayan M.E.A. tek katlı evlerinin çatısından beton zemine düştü.
Ağır yaralanan M.E.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.A, buradaki müdahalenin ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
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