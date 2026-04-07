Çavuşoğlu, Kayseri'de 'Dış Politika ve Milli Savunma' Konferansı Verdi

07.04.2026 11:29
Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜGVA'nın Kayseri Üniversitesi'nde düzenlediği 'İhtisas Akademi' programında konuştu. Çavuşoğlu, dünyadaki hızlı değişime dikkat çekerek, Türkiye'nin bu fırsatları verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'İhtisas Akademi' programı kapsamında 'Dış Politika ve Milli Savunma' konulu konferans verdi. KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, TÜGVA yetkilileri İsmail Halkı Karagüzel ve İsmail Vefa Bayırbaş ile sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmaları yapıldı. TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş, milli savunmanın bilim, teknoloji ve insan kaynağında verilen çok boyutlu bir istiklal mücadelesi olduğunu belirterek, güçlü olmanın zorunluluk olduğunu ifade etti. TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Halkı Karagüzel ise gençliğin Türkiye'nin geleceği için en önemli insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasına Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Karamustafa, Çavuşoğlu'nun zorlu uluslararası süreçlerde 'Türkiye'nin sesi' olduğunu, milli çıkarları kararlılıkla savunduğunu ve gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Rektör, gençlere seslenerek, onların Türkiye'nin geleceği olduğunu, Çavuşoğlu'nun tecrübelerinden istifade etmenin ufuklarını genişleteceğini ve dış politika ile milli savunmayı anlamanın bağımsızlık, egemenlik ve yarınları korumanın yollarını kavramak demek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, konuşmasında dünyanın hızlı bir değişim geçirdiğini ve bu değişimin sunduğu fırsatların Türkiye için verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Milli savunmanın siber güvenlik, konvansiyonel silahlar ve diplomasiyi içerdiğini ifade eden Çavuşoğlu, 'sahada ve masada güçlü Türkiye' kavramını vurguladı. Dünyada aktif çatışmalar, terör, düzensiz göç, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, değişimi takip etmek ve yönetmek gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiş yapıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya Beşten Büyüktür' vizyonunun diplomaside adaletli temsil için önemli olduğunu ekledi.

Konferansın ardından ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. Yoğun ilgi gören program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

