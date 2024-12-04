Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret

Çavuşoğlu\'ndan Azerbaycan\'a Ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile ilişkilere dair görüşmeler yaptı.

04.12.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Çavuşoğlu'nun, Milli Meclis'te Gafarova ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Çavuşoğlu'nun parlamento seçimlerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve yeninden Milli Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla Gafarova'yı kutladığı kaydedildi.

TBMM ve Milli Meclis arasındaki ilişkilerin üst düzeyde gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edilen açıklamada, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine dayanan ve tüm alanları kapsayan ilişkilerin devlet başkanlarının siyasi iradesi ve ortak çabaları sayesinde bugün en üst düzeye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, meclis başkanları, dostluk grupları ve milletvekilleri arasındaki temasların iki ülke ilişkilerine katkı sunduğu ifade edildi.

Milletvekillerinin tüm uluslararası parlamenter örgütlerde ortak tavır almasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik bazı çevrelerce yürütülen karalama ve baskı kampanyalarıyla mücadelede milletvekillerinin işbirliğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ve NATO PA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Ramid Namazov'la da görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Azerbaycan Milli Meclisi, Uluslararası İlişkiler, Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Dış Politika, Parlamento, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
00:56 Demet Akalın yüzde 60’lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi
00:38 Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı
00:27 Gaga Bulut’un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma
00:27 Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı
00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
00:15 Yargıtay’dan Abdullah Zeydan kararı ’Mazbatası elinden alınabilir’ Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı! 'Mazbatası elinden alınabilir'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 19:04:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.