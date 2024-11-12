Çay Atıklarından Sürdürülebilir Protein Projesi

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Çay atıklarından biyoteknolojik yöntemle sürdürülebilir protein tozu ve biyoaktif peptit üretimi" projesi, TÜBİTAK tarafından "Mükemmeliyet Mührü" ile onaylandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hikmet Bayam'ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Bireysel Genç Girişimcilik Programı (BİGG) 2024 2. dönem çağrısı kapsamında desteklenerek "Mükemmeliyet Mührü"nü almaya layık görüldü.

Proje hakkında bilgi veren Bayam, 900 bin lira bütçeli, Erciyes Teknopark bünyesinde şirket kurulumuyla yürütülecek proje ile çay atıklarının değerlendirmesinin amaçlandığını, yerli ve milli kaynaklardan elde edilen doğal bileşenlerin geliştirilerek, Türkiye'nin tarımsal üretimini, endüstri kapasitesini teşvik etmesi ve ekonomik bağımsızlığı desteklemesinin hedeflendiğini kaydetti.

Projede, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Ergün de araştırmacı olarak görev aldı.