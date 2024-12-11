Çay Ocağında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
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Çay Ocağında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Çay Ocağında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiyi çay ocağında balkonundan pompalı tüfekle vurarak yaralayan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan Murat Ç. hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:45
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Murat Ç.'yi çay ocağında otururken balkondan pompalı tüfekle ateş edip yaralayan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Kasım günü Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir çay ocağında meydana geldi. S.A., alacak meselesi nedeniyle 2 katlı apartmanın zemin katındaki çay ocağında oturan Murat Ç.'ye (53), 1'inci kattaki balkondan pompalı tüfekle ateş etti. Murat Ç. sol omzu ve kolundan yaralandı. S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı. Sol omzuna ve koluna isabet eden 25 saçmayla yaralanan Murat Ç., bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çay Ocağında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika

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