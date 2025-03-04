Çayırhan Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çayırhan Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Çayırhan Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan 50 enerji işçisi, 104 gün süren eylemlerinin ardından madenden çıktılar. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık, mücadelenin son bulmadığını ve yer üstünde devam edeceğini açıkladı.

04.03.2025 21:23  Güncelleme: 00:38
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HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madene kapanan 50 enerji işçisi madenden çıktı. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık, özelleştirmeye karşı verdikleri mücadeleyi yer üstünde sürdüreceklerini belirterek, "Mücadelemiz bitmedi, mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının bugün düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala  kendilerini madene kapatma kararı almış, 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, 2 Mart akşamı kendilerini madene kapatmıştı. Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Maden Ocağı'nın özelleştirileceği ihalenin son teklif verme süresi bugün 18.00'da sona erdi. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık iftardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Kocabıyık, yeraltındaki 50 işçinin sağlık nedenlerinden ötürü madenden çıktığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"104 gündür verdiğimiz mücadelede bugün ihalede teklif vermenin son günüydü. Sonuçlar henüz elimize geçmedi. Bildiğiniz üzere iki gündür yaklaşık 50 madenci arkadaşımız yer altında. Sağlık sebeplerinden dolayı risk almak istemedim ve arkadaşlarımı çıkardım."

"Mücadelemiz bitmedi, mücadelemiz devam ediyor"

Kocabıyık özelleştirmeye karşı verdikleri mücadeleyi yer üstünde devam ettireceklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mücadeleye madenin ağzında devam edeceğiz. İhale sonuçları netlik kazanıncaya kadar çadırlarımız burada durmaya devam edecek. Beğenmediğimiz bir durumda, bizi zora sokacak bir durumda hazır olmak adına çadırımız cuma gününe kadar burada bekleyecek. Tahmin ediyorum ki cuma gününe kadar bir açıklama gelir. Umarım olumlu sonuçlar alırız. Mücadelemiz bitmedi, mücadelemiz devam ediyor."

Kocabıyık'dan sonra söz alan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu da sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken verdiklerini mücadelenin memleketin değerleri için olduğunun da altını çizdi. Kabaloğlu şunları kaydetti;

"Kar, kış demeden 104 gündür burada mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte verdik. Çayırhan'daki çalışan arkadaşlarımız, Nallıhan- Beypazarı halkının vermiş olduğu destek, sivil toplum kuruluşlarının vermiş olduğu destek, belediyelerin vermiş olduğu destek bizim için çok değerliydi. Buradan Ankara'ya kadar yürüdük. Maliye Bakanlığı'nda bir açıklama yaptık. Hem maden işçileri, hem enerji işçileri zaten yaşamları boyunca mücadele içindeler."

"Yaşanacak olan olumsuzlukları maalesef ki yetkililer göz ardı etti"

Bizim derdimiz ekmek mücadelesi. Bugüne kadar bu mücadeleyi onurlu bir biçimde arkadaşlarımızla birlikte verdiğimizi düşünüyorum. Madene kapandı arkadaşlar, sağlık problemleri yaşandı. Burada yaşanacak olan olumsuzlukları maalesef ki yetkililer göz ardı etti. Bizim arkadaşlarımızı riske atmamız mümkün değil. Yerin altında koşullar gerçekten çok kötü. Soğuk ve gazlı bir ortam. Öyle bir ortamda arkadaşlarımızın durmalarına bizim gönlümüz razı gelmedi."

"Biz teslim olmadık"

Bu demek değildir ki biz teslim olduk. Biz teslim olmadık. Biz onurlu mücadelemizi verdik. Bundan sonra da onurlu mücadelemizi vereceğiz. Şunu iyi bilmeleri lazım, biz mücadeleyi verirken işimize, aşımıza sahip çıktık. Emniyet güçlerimize hiçbir şekilde yanlış bir şey yapmadık. Her türlü provokasyona rağmen burada sendikacılığın dışında bir şey yapmadık. Biz sorumlu davrandık. Bundan sonra da sorumlu davranacağız. Bizim özel sektörde de toplu sözleşmelerimiz var. Biz orada da mücadele veriyoruz. Ama biz Çayırhan'da hem yer altı zenginliklerimiz bakımından, hem santralimizin ülkemize neler kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Hukuksal mücadele de veriyoruz bir taraftan. Halen daha görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir teslimiyet değildir. Bir burada kimseye karşı eylem yapmıyoruz. İşimize, aşımıza, memleketimizin değerleri için bu eylemleri yapıyoruz. Bunu bugün yaptık, yarın da yapacağız. Bu sonuçlanana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz."

Basın açıklamasından önce yer üstünde mücadele eden işçiler oruçlarını maden ağzındaki çadırda açtı. Direnen işçilere Beypazarı Belediyesi iftarlık çorba, pide ve tatlı gönderdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

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