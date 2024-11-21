Çayırhan Termik Santrali'nde Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Eylemde - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali'nde Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Eylemde

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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme kararına karşı başlatılan maden işçileri eylemi 24 saati geride bıraktı. 500 işçi, yer altında ve üstünde protesto göstererek destek sağlamaya devam ediyor.

21.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:41
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(ANKARA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme kararına karşı maden işçilerinin başlattığı eylem 24 saati geride bıraktı. Yaklaşık 500 işçi, dün sabah vardiyasıyla yer altına inerek başlattıkları protestoyu kararlı bir şekilde sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü bölgede ateş yakarak ısınan yeryüzü işçileri de yer altında eylem yapan arkadaşlarına destek veriyor.

Maden işçilerinin eylemi sabah 08.00 vardiyasındaki işçilerin direnişiyle başladı. Eylem kısa sürede bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve emek meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdü. Sabahın ilk saatleriyle birlikte eylemin 24 saati geride kaldı. Dün başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra birçok belediye başkanı destek verdi.

Çayırhan Termik Santrali\'nde Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Eylemde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali'nde Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Eylemde - Son Dakika

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