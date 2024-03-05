Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı - Son Dakika
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Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı

Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek süreçte kentin ne istediğinin farkında olduklarını belirtti. Çiftçi, 5 yıl önce hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını ve ilçeye değer kazandıran birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

05.03.2024 12:31
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Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "31 Mart Seçim Beyannamesi" programı düzenlendi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek süreçte kentin ne istediğinin farkında olduklarını belirterek, "Beyannamelerde vaat değil projeler var; hepsi çalışılmış. Yarına nasıl hazırlanır onu çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar takım oyunu oynadık, bundan sonra da takım oyununa devam edeceğiz. Biz birlikten ve beraberlikten yana olanların hareketiyiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi ise 5 yıl önce hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını, ilçeye değer kazandıran birçok hizmete hep birlikte imza attıklarını bildirdi.

Bu süreçte kendisine güvenenlerin başını aşağı eğecek hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Rabb'im bizi mahcup etmesin. Sizin ve sevdiklerimin başını öne eğecek herhangi bir işin içinde olmayacağım. Önümüzdeki 5 yılda sizlere hizmet etmek için yol haritamızı 3 maddede toparladık. Birincisi şehirde hayatın idamesi için yapılması gereken işler; yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesi... İkinci ana başlık olarak yarınların Çayırova'sı için atılması gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Üçüncü başlık olarak da Çayırova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapmamız gereken tüm işleri yapmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, daha sonra projelerini salondakilere anlattı. Program sonunda Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı - Son Dakika

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