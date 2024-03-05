Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı

Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.
AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "31 Mart Seçim Beyannamesi" programı düzenlendi.
Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek süreçte kentin ne istediğinin farkında olduklarını belirterek, "Beyannamelerde vaat değil projeler var; hepsi çalışılmış. Yarına nasıl hazırlanır onu çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar takım oyunu oynadık, bundan sonra da takım oyununa devam edeceğiz. Biz birlikten ve beraberlikten yana olanların hareketiyiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." ifadelerini kullandı.
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi ise 5 yıl önce hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını, ilçeye değer kazandıran birçok hizmete hep birlikte imza attıklarını bildirdi.
Bu süreçte kendisine güvenenlerin başını aşağı eğecek hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:
"Rabb'im bizi mahcup etmesin. Sizin ve sevdiklerimin başını öne eğecek herhangi bir işin içinde olmayacağım. Önümüzdeki 5 yılda sizlere hizmet etmek için yol haritamızı 3 maddede toparladık. Birincisi şehirde hayatın idamesi için yapılması gereken işler; yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesi... İkinci ana başlık olarak yarınların Çayırova'sı için atılması gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Üçüncü başlık olarak da Çayırova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapmamız gereken tüm işleri yapmaya devam edeceğiz."
Çiftçi, daha sonra projelerini salondakilere anlattı. Program sonunda Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adayları tanıtıldı.
Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, projelerini tanıttı - Son Dakika
Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor, son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.
AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?