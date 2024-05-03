Çayırova\'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bir bankada O.Ö. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşe olayda O.Ö, R.K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı R.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.