Çayırova\'da engelli bireylere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak için "pazarda engel yoktur" etkinliği gerçekleştirildi.

Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Gebze Pazarcılar Odası'nın düzenlediği etkinliğe, bedensel engelliler Sibel Aksoy (33) ile Enes Civelek (20) katıldı.

Etkinlikte sebze ve meyve seçen Aksoy ile Civelek, pazar alışverişi yapmanın heyecanını yaşadı.

Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun, AA muhabirine, engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında kendi işlerini halledebildiğini söyledi.

"Pazarda engel yoktur" diyen Torun, "Bu projeyi hayata geçirdik. Engelli kardeşlerimizin, kendi başlarına pazara çıkıp kendi alışverişlerini yapabilmeleri adına rahat ortam hazırladık. Bu ortamda alışverişlerini kendileri yaptı, bizler de yanlarında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Gebze Pazarcılar Odası Başkan Vekili Sahir Tanrıverdi ise pazarda engelli vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabileceğini belirtti.

Pazar esnafının engellilere yardımcı olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Pazarda herhangi bir engel olmadığını görmek için bir program yapıldı. Pazar esnafı arkadaşlarımız da her zaman olduğu gibi engelli arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar." dedi.

Enes Civelek ise ilk pazar deneyimini yaşadığını ve alışverişi yaparken çok eğlendiğini kaydetti.

Sibel Aksoy da alışveriş etkinliğinden memnun kaldığını dile getirdi.