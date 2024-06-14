Çayırova'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çayırova'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikameti, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

14.06.2024 03:53
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü.

Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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