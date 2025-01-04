Çayırova'da Otopark Kavgasında Silahlı Yaralama - Son Dakika
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Çayırova'da Otopark Kavgasında Silahlı Yaralama

Çayırova\'da Otopark Kavgasında Silahlı Yaralama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen otopark kavgasında iki kardeş silahla yaralandı. Emre Ö.'nün sağlık durumu ağır, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.

04.01.2025 06:47  Güncelleme: 07:02
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çıkan otopark kavgasında Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö.(35), komşuları tarafından silahla vurularak yaralandı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DGS 990 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ö. ve yanındaki ağabeyi Muhammet Ö., evlerinin önünde yer bulamadıkları için sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişinin dışarı çıkmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli kişi, evden tabancasını alıp Muhammet Ö. ile o sırada otomobilde bulunan Emre Ö.'ye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Muhammet Ö. bacağından, kardeşi Emre Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Emre Ö. kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, şüpheli kişi olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ö. Gebze Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Emre Ö., ise Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, olay sonrası kaçan şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çayırova'da Otopark Kavgasında Silahlı Yaralama - Son Dakika

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