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Çayırova'da plastik su tankı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çayırova'da plastik su tankı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çayırova\'da plastik su tankı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir plastik su tankı imalatı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, fabrikada hasar meydana geldi.

01.04.2024 12:59
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çayırova'da plastik su tankı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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