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Çayırova'da polis memurunu öldüren sürücüye müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Çayırova'da polis memurunu öldüren sürücüye müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis memurunu ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla sanık, 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan diğer sanıkların dosyası ise ayrıldı. Sanığın daha önceki bir davada uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma suçundan da hapis cezası aldığı belirtildi. Olay, 24 Şubat 2023'te Çayırova'da meydana gelmiş, polis memuru çarptığı araçla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çayırova\'da polis memurunu öldüren sürücüye müebbet hapis cezası
16.01.2024 - 18:36,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık O.U, vefat eden polis memuru Hıdır Canoluk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

O.U'nun son sözleri ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Bu arada aynı davada yargılanan 2 sanığın, dosyasının ayrılmasına hükmedildiği belirtildi.

Öte yandan sanık O.U'nun, yargılandığı başka bir davada, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 416 gün para cezasına mahkum edildiği öğrenildi.

Olay

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, 24 Şubat 2023'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.U, kaçarken polis memuru Hıdır Canoluk'a (41) çarpmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru, 3 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden sürücü O.U. tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 2 zanlıya adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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