Çayırova İtfaiye Amirliği\'ne İlkokul Öğrencilerinden Ziyaret

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ne ziyarette bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Güzeltepe İlkokulu öğrencilerine, personelin görevleri anlatıldı, araçlar tanıtıldı.

Daha sonra İtfaiye Amiri Vahdet Demir, öğrencilere acil durumlarda aranması gereken telefon numaraları ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette öğrenciler, ekiplerin kullandığı kask ve tulumları da inceledi.