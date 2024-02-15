Çaykara'da depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Çaykara'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Çaykara\'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı düzenlendi. Çaykara Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Program, İl Müftüsü Selami Aydın'ın sohbeti ve kahvaltıyla sona erdi. Etkinliğe, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

15.02.2024 13:45
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Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

Çaykara Müftülüğünce Çaykara Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın sohbetinin ardından program kahvaltıyla sona erdi.

Etkinliğe, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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