Çaykara\'da Maraton Heyecanı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Hasan Terzi Maraton Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediye Başkanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyon Uzungöl'de gerçekleştirildi.

Şampiyonanın startını Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi.

Yaklaşık 3 saat süren maratonun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Çaykara Kaymakamı Sapmaz, yaptığı konuşmada, Uzungöl'ün turizm ile ön plana çıkmasına rağmen önemli spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bir süre önce de dağcılık şenliği düzenlendiği dile getiren Sapmaz, "İnşallah bu etkinliklerin devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu yarışmaya katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Maratonun burada icra edilmesinde emeği geçen başta valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, federasyonumuza ve destek veren ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çaykara Belediye Başkanı Tok ise katılan sporculara teşekkür ederek, "Uzungöl'ümüz bu anlamda farklı sportif organizasyonların odak noktası olacak. Başta valiliğimiz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, federasyonumuza, ilçe belediyelerimize ve derneklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu da organizasyonun Trabzon için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Doğasıyla ve tarihiyle ülkemizin en özel yerlerinden biri olan Uzungöl'de böyle anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

