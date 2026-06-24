Başkentliler Çayyolu'nda ücretsiz açık hava sineması keyfi yaşıyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Koru Kent Meydanı'nda düzenlediği Çayyolu Yaz Sahnesi Film Gösterimleri ile Başkentliler yaz akşamlarında sinemayla buluşuyor. Etkinlik kapsamında her yaştan izleyiciye hitap eden filmler, hafta boyunca Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Başkentlilerin kültür sanat hayatına her geçen gün dolu dolu etkinliklerle katkı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz akşamlarını sinemanın büyüsüne bırakıyor. Yaz boyunca Koru Kent Meydanı'nda her yaştan izleyiciyle buluşmayı sürdürecek "Çayyolu Yaz Sahnesi Film Günleri"nde "Hayali Arkadaşlar (IF)" adlı film Başkentlilerle buluştu.

BAŞKENTLİLERİN YAZ AKŞAMI FİLM GÜNLERİ İLE ŞENLENİYOR

Yaz akşamını Büyükşehir'in Film Günleri'nde değerlendiren Başkentliler, ücretsiz organizasyona tam not verirken sevdikleriyle beraber keyifli vakit geçirdiklerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Doğa Seyrek: "Sahneyi ilk Yeni Türkü konseri ile keşfettik. Konser atmosferi de çok güzeldi. Dün de Unutursam Fısılda vardı, bugün bir çocuk filmi var. Tüm yaşlara hitap eden bir organizasyon oldu hem de ortam çok güzel, böyle çocuklar oynuyor, bir şeyler aldık yiyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Ankara için muhteşem bir yaz aktivitesi kesinlikle."

-Onur Koçoğlu: "Bu park yapıldığından beri bayağıdır boştu şahsen, burada 3-5 insan bile görmüyorduk yazın. Şimdi böyle etkinlikler olması, konserler olması burayı bayağı şenlendirdi. Çok sıkılıyorduk buralarda biz gençler olarak. Tek başıma olmama rağmen sıkılmıyorum ortalığın cıvıltısından."

-Ela Mercan: "Geçen gün de Cem Adrian konserine gelmiştim, burayı çok güzel buldum. Her gün geleceğim çünkü eğlenceli oluyor."

-Seren Yılmaz: "Kızım ile ilk defa böyle bir deneyimimiz olacak, o yüzden heyecanlıyız. Daha önce konserlere katılmıştık, çok zevk almıştık. Çok güzel düşünülmüş, böyle bir alanın değerlendirilmesi gerçekten de hoş olmuş."

-Yiğit Kaan Çapraz: "Burayı gayet iyi buldum, gayet güzel ve eğlenceli bir yer. Bana da sürpriz oldu ama atmosfer gayet güzel, hoşuma gitti. Ara ara böyle değişik müzikler çalması da hoşuma gidiyor."

-Yelda Çapraz: "Bugün hem animasyon filmi olması hem de boş olmamız sebebiyle kaçırmadan gelmek istedik. Oğlum bu filmi izlememişti daha önce ona hoş bir sürpriz oldu, bizim için de keyifli bir vakit oldu. İnşallah fırsat buldukça yine gelmek isteriz."

-Elif Sude Madıran: "Buraya ilk başta konser olarak gelmiştim, sonra burada yeni arkadaşlar edindim, burayı çok sevdim. Buradaki konser, sinema etkinliklerine gelmeye karar verdim. Tüm yaz boyu işim olmadığında gelmeyi düşünüyorum. Bugün de buraya animasyon filmi izlemeye geldim."

-Zarif Altay: "Bu tür etkinlikleri daha çok isteriz aslında. Yaz akşamları evde oturmak gerçekten insanı çok bunaltıyor. Bu etkinlikler çok güzel, hep gelmeye çalışıyoruz."

-Hande Cantürk: "Bütün hafta boyunca devam eden etkinlikler var. Filmlerin her birini de araştırdım, onlar da çok güzel filmler, kaliteli filmler. Hem yetişkinlerin hem çocukların birlikte izlemekten mutluluk duyacağı filmler. Bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederim."

-İlhan Şanver: "Vallahi çok memnunuz katılıyoruz, elimizden geldiği kadar. Açık hava sineması her zaman semtlerde de vardı, burada da güzel. Bekliyoruz her zaman böyle etkinlikleri, destekliyoruz Mansur Başkan'ı."

-Kazım Aydoğan: "Arkamı döndüğümde gençlerle yaşlıların beraber kaynaştığı bu güzel yaz akşamında çok güzel bir etkinlik. Hem dostlarımızla muhabbet açısından hem de eski açık hava sinemasını zamanında yaşadığımız, o çekirdekleri çitlediğimiz günlerdeki gibi bir ortam. Çayımızla, kahvemizle geldik çok da memnunuz."

ÇAYYOLU YAZ SAHNESİ'NDE HER GÜNE YENİ BİR FİLM KEYFİ

Açık hava sineması konseptiyle 7'den 70'e sanatseveri ağırlayan Film Günleri'nde bu hafta; 24 Haziran Çarşamba günü (bugün) "Nadide Hayat", 25 Haziran Perşembe günü "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", 26 Haziran Cuma günü "Dublör" filmi izleyicilerle buluşacak. Aile, komedi, animasyon ve macera türlerinden seçilen filmler, Koru Kent Meydanı'nda ücretsiz olarak gösterilecek.