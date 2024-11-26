Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak Sergisi Taksim Sanat'ta Açıldı - Son Dakika
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Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak Sergisi Taksim Sanat'ta Açıldı

Türkiye'nin caz tarihine ışık tutan 'Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak' sergisi, 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Beyoğlu Caz Festivali ile birlikte kapılarını açtı. Sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

26.11.2024 15:48
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(İSTANBUL) - Türkiye'nin caz serüvenini caz enerjisi ile birleştiren "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, Taksim Sanat'ta kapılarını açtı. Sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul'un sanat ve kültür merkezi Beyoğlu, tarihinde ilk kez kendi adıyla gerçekleşen bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda 15-17 Kasım'da gerçekleşen Beyoğlu Caz Festivali, Beyoğlu'ndaki birçok konser mekanı, sanat kolektifi, plakçı, sanat galerisi ve kamu kurumu ortaklığında hayat buldu. Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür A.Ş. ortaklığıyla açılan "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" isimli sergi ise Türkiye'deki caz tarihinin arşivini, dönemin toplumsal gelişmelerini de gözeterek araştırmayı ve görselleştirmeyi merkezine alıyor.

Sergi aynı zamanda cazın ritmini ve enerjisini yansıtarak müziğin heyecanını izleyiciye taşımayı ve onu Türkiye'ye taşıyan ustalara saygı sunmayı amaçlıyor. İstanbul'da ve özellikle Beyoğlu'nda caz kültürünün başlangıcı ve yaygınlaşması sürecine odaklanan sergi, bugüne kadar ulaşılmış arşivler aracılığıyla küratöryel bir seçkiyle cazın Türkiye'ye girişi ve yaygınlaşması, kulüp kültürünün doğuşu, kadınların caz müziğindeki yeri, swing dansının coşkusu ve geçmişteki festivallerin hikayeleriyle günümüze kadar süregelen serüvenine yer vererek cazın Türkiye'deki yolculuğunu aktarmaya çalışıyor.

"Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, 20 Aralık 2024 tarihine kadar Taksim Sanat'ta ziyarete açık olacak.

Taksim Sanat hakkında

İBB Kültür A.Ş.'nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet veren Taksim Sanat, bulunduğu konum ve ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok farklı ve çeşitli izleyici profiline kapılarını açan ve kimi izleyiciler için belki de ilk kez çağdaş sanatla ve sanatçılarla karşılaşma alanı yaratan öncü alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle özgün ve bağımsız sanatçıları odağına alan Taksim Sanat, sanatçıların izleyicileriyle buluşmalarına olanak sağlayan ve sanatçıları sektöre taşımayı kolaylaştıran bir alan yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda sektörün önde gelen usta isimlerin sergilerine ev sahipliği yapan Taksim Sanat, hem her yaş grubundan sanatsevere ulaşmayı hem de güncel ve çağdaş sanatın dinamizmlerini yakalamayı önceliklendirerek çağdaş, dijital ve geleneksel sanat ile kamuyu buluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak Sergisi Taksim Sanat'ta Açıldı - Son Dakika

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