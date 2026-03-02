ÇBFK, Tekirdağspor\'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

TFF U-17 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), sahasında Tekirdağspor'u 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan ÇBFK U-17 takımı, aldığı farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, maçın ardından sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sarıkurt, gençlerin ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını ifade etti.

Çorlu'da Türk müziği konseri

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde topluluk, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere Türk müziğinin seçkin örneklerini sundu.

Sanat yönetmenliğini Bahri Gündoğdu'nun, şefliğini ise İhsan Özer'in üstlendiği topluluk, sanatseverlerden ilgi gördü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.