ÇBFK, Tekirdağspor'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇBFK, Tekirdağspor'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

ÇBFK, Tekirdağspor\'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
02.03.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediye Futbol Kulübü, U-17 Gelişim Ligi'nde Tekirdağspor'u 6-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF U-17 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), sahasında Tekirdağspor'u 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan ÇBFK U-17 takımı, aldığı farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, maçın ardından sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sarıkurt, gençlerin ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını ifade etti.

Çorlu'da Türk müziği konseri

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde topluluk, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere Türk müziğinin seçkin örneklerini sundu.

Sanat yönetmenliğini Bahri Gündoğdu'nun, şefliğini ise İhsan Özer'in üstlendiği topluluk, sanatseverlerden ilgi gördü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, tekirdağspor, Etkinlikler, Tekirdağ, Futbol, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇBFK, Tekirdağspor'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: ÇBFK, Tekirdağspor'u 6-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.