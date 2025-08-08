Cebeci Deresi'nde Kirlilik Sorunu - Son Dakika
Cebeci Deresi'nde Kirlilik Sorunu

Cebeci Deresi\'nde Kirlilik Sorunu
08.08.2025 13:59
Cebeci Deresi'ndeki atıklar, suyun rengini değiştirdi ve çevre sakinlerini etkiliyor.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nden geçen Cebeci Deresi'nde suyun rengi, atıklar nedeniyle değişti. Kötü kokunun da yaşandığı deredeki kirli su, Alibeyköy Barajı'na akıyor. Bölgede yaşayan Erhan Usta, "Mahallemizde yaklaşık 2 senedir döküm oldu ve dökümlerden dolayı kanalizasyonlar dolduruldu. Sonra atık suların gittiği kanalizasyonlar dere haline geldi. Şu an hayvan besleyenler var. Oradan su içip, ölen hayvanlar var. Çocuklar giriyor. Yani koku zaten belli ediyor kendisini. Etrafta dolaştığınız zaman kokusunu anlarsınız. Bunların derhal buradan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Cebeci Mahallesi'nden geçen Cebeci Deresi'nin renki, atıklar nediyle koyu mavi renge dönüştü. Kötü koku ve su yüzeyinde biriken atıklar çevredekilerin tepkisine neden oldu. Mahalleli, derenin kirliliğiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultangazi Belediyesi'ne birçok kez şikayette bulunduklarını ifade etti. Cebeci Deresi'ne karışan bu atıkların Alibeyköy Barajı'na aktığına dikkat çeken mahalleli, içme suyunu da tehdit eden bu durumun bir an önce araştırılmasını ve kalıcı çözüm üretilmesini istiyor.

'ÇOK CİDDİ BİR PROBLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Yıldız, "Cebeci Deresi Alibey Barajı'na akan bir deremiz. Yalnız bugünlerde çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Özellikle 7 yıllık problem diyelim. Kot yıkama fabrikalarının kaçak olarak, yağmur kanallarına bağladığı suyun, baraja aktığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından da videolarla, fotoğraflarla bize sürekli bildiriliyor. Bu konuyu gerekli mercilere sürekli iletiyoruz. Ancak bu suyu deşarj eden firmalar maalesef faaliyetlerine devam ediyorlar ve en son bugün yine gördük ki, barajımıza kadar akan kirli bir su var. Asitli bir su var. Bu konuda önlemlerin alınmasını rica ediyoruz ve biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

'BİR ÖLÜM OLMADAN ÇÖZÜM BULUNSUN'

Yayla Mahallesi esnafı Cafer Karabul, "Bu kirlilikle ilgili mahalleli olarak sıkıntılıyız. Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz. Bir ölüm olmadan önce şu kanalları ayarlarlar. ve bu pislik, lağım dışarı akmaz. Bu yönden biz mağduruz Yaylalılar olarak. Şu anda 3 yıldır, aşağı yukarı 3 yıl olmasa da 2 yıldır kanal aşağı akıyor. Oraya (Alibey Barajına) akarsa daha büyük sıkıntı. Çünkü insanlarımız oradan içme sularını temin ediyorlar. Onun için gerekeni büyüklerimizin veya yetkili olan kişilerin bir an önce yapmasını istiyoruz. Ben sadece 153' e birkaç mesaj attım. İSKİ'ye 153' e mesaj attık. Bunlarla ilgilenmesi için muhtarlığımıza söyledik, yerel belediyemize söylüyoruz. Bunun bir an önce yapılması lazım. Yani insanlarımız zarar görüyor. Çocuklarımıza zarar veriyor" dedi.

'ESKİDEN BÖYLE DEĞİLDİ'

Derenin geçtiği Yayla Mahallesi'nde yaşayan Erhan Usta, "Yayla Mahallemizde yaklaşık 2 senedir döküm oldu. Dökümlerden dolayı kanalizasyonlar dolduruldu. Doldurduktan sonra atık suların giden kanalizasyonlar atık su olarak dere haline geldi. Şu an hayvanlar var. Hayvan besleyenler var. Oradan atık suda ölen hayvanlar var. Çocuklar giriyor. Yani koku zaten belli ediyor kendini. Etrafta dolaştığınız zaman kokusunu anlarsınız zaten. Bunların derhal buradan kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca, kanalların hemen yapılmasını istiyoruz. Buraya gelen de koku hissediyor. Eskiden mahallemiz böyle değildi. Mahallemize gelen bir daha gelmek isterdi. Ama şu an bir sıkıntımız var. Bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

