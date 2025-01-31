ÇED Olumlu Kararına İtiraz - Son Dakika
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ÇED Olumlu Kararına İtiraz

TTB, Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali'nin ÇED kararını insan sağlığına zarar vereceği gerekçesiyle iptal istedi.

31.01.2025 23:43
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(ANKARA)- Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali ek üniteleri için verilen "ÇED Olumlu" kararına itiraz eden Türk Tabipler Birliği, kararın insan ve çevre sağlığı açısından telafisi imkansız zararlar doğuracağını vurgulayarak, yürütmenin durdurulmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali V. ve VI. Ünite İlavesi ile ilgili verilen 27 Aralık tarihli "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde "ÇED olumlu" kararının hem ÇED sürecinin amacına hem de Çevre Kanunu ile ÇED Yönetmeliği'nin ilkelerine aykırılık taşıdığı belirtildi. ÇED'in, ilgili tüm tarafların bir araya gelerek görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri şeffaf bir süreç olması gerektiği ifade edilen dilekçede; öte yandan bilimsel nitelik taşıması, riskleri öngörerek alternatif çözüm önerileri sunması gereken raporda "yapılabilir, olabilir, karşılaşılırsa" gibi belirsiz ifadelerin yer almasının denetlenebilirlik ve öngörülebilirlik bakımından eksikliğe işaret ettiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca şu noktalara dikkat çekildi:

"ÇED raporu hazırlanması, entegre proje planlamasının ve kümülatif etki değerlendirmesinin yapılmaması eksikliktir"

"Afşin Elbistan Termik Santrali'nin 1972 yılı programı yatırım projeleri içinde yer aldığı ve 1, 2, 3, 4'üncü ünitelerinin 1993 öncesi işletmeye alındığı gerekçesiyle ÇED sürecinden muaf olduğuna ilişkin karar hukuka aykırıdır. Dava konusu proje ile toplamda altı ünite olacak bu faaliyet için tek ÇED raporu hazırlanması, entegre proje planlamasının ve kümülatif etki değerlendirmesinin yapılmaması eksikliktir. Hava kalitesi modellemesi ve emisyon sınır değerlere uyum noktasında yanlış verilere dayanılmış, yetersiz değerlendirme yapılmıştır. Tüm bu hukuka aykırılıklar ve bilimsel değerlendirmede düşülen yanlışlık, sadece çevre sağlığı açısından değil, insan sağlığı açısından da çok boyutlu sonuçlar doğurmaktadır.

"Santralin mevcut haliyle yarattığı sağlık sorunları, olası riskler ve önlemlerin ÇED raporunda yer almamaktadır"

Kömür madeninin üretilmesi sırasında meydana gelen başlıca çevre sorunları; yani arazinin bozulması, çevredeki manzaranın bozulması, su kaynaklarının zarar görmesi, tarım ve orman arazilerinin zarar görmesi, gürültü kirliliği ve hava kirliliği, erozyon ve toprak kayması, arazide meydana gelebilecek göçük ve çökmeler ile patlamaların yarattığı sarsıntıların ortak sonucu ekolojik yıkımdır. Ekolojik yıkımların sonucunda çöken ekolojik döngülerin uzun erimde insan sağlığı üzerinde geri dönüşümü olmayan sağlık etkileri söz konusu olacaktır. Kömür madenlerinde çalışanların ve madenlerin çevresinde yaşayanların sağlık ve güvenlik sorunları ile madenler nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunları çok boyutlu incelenmelidir. Kömürlü termik santrallerinin sağlık açısından zararları bir yana, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin mevcut haliyle yarattığı sağlık sorunları, olası riskler ve önlemlerin ÇED raporunda yer almamaktadır.

"Termik Santrali, insan ve çevre sağlığı açısından telafisi imkansız zararlar doğurmaktadır"

'Bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali' olan sağlık; yalnızca bozulduğu zaman düzeltilmesine yönelik hizmetin sunulmasını gerektiren bir değer değil, vücut bütünlüğü gibi saygı gösterilmesi ve korunması gereken bir değerdir. Dolayısıyla kişinin sağlıklı olması için bazı hizmetlerin sunulması değil, onun halihazırdaki sağlığını bozucu etkisi açık olan bir faaliyetin devlet eliyle yapılması önlenmelidir. Afşin Elbistan Termik Santrali, hem mevcut üniteleri hem de dava konusu ek üniteleri ile insan ve çevre sağlığı açısından telafisi imkansız zararlar doğurmaktadır ve doğuracaktır."

Kaynak: ANKA

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