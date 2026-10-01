CEDRE, İspanya'da 2025'te 2 bin 811 ırk veya etnik ayrımcılık vakası tespit etti - Son Dakika
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CEDRE, İspanya'da 2025'te 2 bin 811 ırk veya etnik ayrımcılık vakası tespit etti

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İspanya'da CEDRE'nin yıllık raporuna göre 2025'te ırk veya etnik ayrımcılıkla ilgili 2 bin 811 vaka tespit edildi. En çok Latin Amerikalılar, Romanlar ve Araplar mağdur olurken, vakaların çoğunun resmi makamlara bildirilmediği ve bunun nefret suçlarını artırdığı vurgulandı.

İspanya'da Eşitlik Bakanlığına bağlı "Irk veya Etnik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Konseyi (CEDRE)", ülkede ırk veya etnik ayrımcılığa maruz kalanların başında Latin Amerikalıların, ardından Romanlar ve Arapların geldiğini açıkladı.

CEDRE'nin yayımladığı yıllık rapora göre, 2025'te ırk veya etnik ayrımcılıkla ilgili toplam 2 bin 811 vaka tespit edildi.

Raporda, vaka sayısının 2022'de 1570, 2023'te 2 bin 582 ve 2024'te 2 bin 913 olduğu bilgisi verildi.

Irk veya etnik ayrımcılık olaylarının öncelikle istihdam, mal ve hizmetlere erişim, konut, sağlık, eğitim ile medya ve internet erişimi alanlarında yoğunlaştığı belirtilen raporda, İspanya'da sayıları 4,2 milyonu geçen Latin Amerikalılar ayrımcılığa en fazla maruz kalan nüfus olarak gösterildi.

Latin Amerikalıları, Romanlar (yaklaşık 1 milyon) ve Araplar (2,5 milyon civarında) takip etti.

Raporda, 2025 yılında kaydedilen vakaların yüzde 43'ünde mağdurların 26-35 ve 36-45 yaş aralığında bulunduğu ve mağdurların yarısına yakınının kadın olduğu belirtildi.

İspanya'da geçen yıl en çok ayrımcılık vakası Madrid, Endülüs ve Kastilya-Leon özerk bölgelerinde görüldü.

Raporda ayrıca, ayrımcılık vakalarının büyük çoğunluğunun resmi makamlara bildirilmediği belirtilerek, bu durumun nefret suçlarının artmasına yol açtığı vurgulandı.

Irkçı saldırı nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı

İspanya'da son olarak, ülkenin doğusundaki Valensiya kentine bağlı Tavernes de la Valldigna kasabasında 27 Eylül'de bir grup genç, Senegalli ve Faslı 2 kişiye saldırdı.

Özellikle, sosyal medyada da yayımlanan 31 yaşındaki Faslıya yönelik? saldırı?????? büyük tepki çekti. Olayla ilgili 2'si reşit olmayan 5 erkek gözaltına alındı.

Irkçı saldırıda ciddi yaralar alan ve bir süre hastanede kalan Muhammed S. adlı Faslı genç, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkmaktan, tek başıma kalmaktan korkuyorum. Beni öldüreceklerini sandım. İşimi kaybedeceğimden korkuyorum. Umarım bu olanlar, oturma ve çalışma izni kağıtlarımı almak için yaptığım başvuruyu etkilemez." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CEDRE, İspanya'da 2025'te 2 bin 811 ırk veya etnik ayrımcılık vakası tespit etti - Son Dakika
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