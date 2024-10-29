Çekmeköy'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 101. Yıl Koşusu Düzenlendi

Güncel

(İSTANBUL) - Tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy'de de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Çekmeköy Belediyesi önünde toplanan yüzlerce sporsever, Cumhuriyet'in 101'inci yılı için koştu.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu'na yüzlerce vatandaş katıldı. 10 kilometrelik koşunun startını, Başkan Orhan Çerkez verdi. Belediye binası önünde başlayıp ilçedeki ana arterlerde koşulan yarışı, 10'uncu kilometreyi 28 dakika 58 saniyede koşan Mertcan Aybütüğ kazandı.

Sporcu sağlığı ön planda tutuldu

Yüzlerce vatandaşın katıldığı ve coşkunun hakim olduğu yarış öncesinde tüm hazırlıklar büyük bir titizlikle yapıldı. Yarış güzergahında bulunan ve trafiğe kapalı olacak cadde ve sokaklar çeşitli iletişim kanallarından yapılan duyurularla vatandaşlara bildirildi. Yarış güzergahında bulunan zabıta ve emniyet mensupları ile ambulanslar, koşucuların sağlığı ve güvenliği için parkurdaki yerlerini aldı. Kaybedenin olmadığı yarışta sporcu sağlığı için ambulans ve sağlık görevlilerinin yanı sıra beslenme konusunda da tedbirler alındı. Sporcular için kurulan stantlarda su, meyve suyu, meyve, çorba, sandviç ve çay gibi çeşitli ikramlar hazırlandı. Yarış başlamadan önce ise uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yapıldı.

Cumhuriyet Koşusu öncesi selamlama konuşmasını yapan Başkan Çerkez, şunları söyledi:

"Sevgili komşularım, değerli sporseverler; Çekmeköy'de yeni bir dönemin başlangıcına daha tanıklık ediyoruz. Göreve gelirken, 'Halkın Belediyesi Halkın Hizmetinde' diyerek yola çıktık. Bu kapsamda halkın yararına projeler üretip, halkla beraber el ele omuz omuza olmaya devam ediyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu kapsamda Çekmeköy Cumhuriyet'e koşuyor etkinliği düzenledik. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki İstanbul'un her yerinden sporseverler buradalar. Cumhuriyetimiz için, bayrağımız için, milletimiz için Çekmeköyümüz için, barış için ve Mustafa Kemal Atatürk için koşuyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. Halk koşumuza katılan tüm sporseverleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Koşuda birinci olan Mertcan Aybütüğ, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutluyorum. Bu güzel günde Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 28 dakika 50 saniye ile birinci oldum. Mutluyum, hedefim daha iyisini elde etmek için önümüzde ki yarışlara hazırlanmak" dedi.

Engelli kızı ile birlikte koşuya katılan Önay Ertekin, "Öncelikle böyle bir organizasyon için Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez ve ekibine teşekkür ediyoruz. Halkın koşusu oldu bence. Her zaman halk koşusu derler ama bu sefer gerçekten halkın koşusu oldu bu özel günde. Bizimde hedefimiz bir farkındalık oluşturmaktı. Güzel bir Koşu oldu spor yapıyoruz engelin yerde olduğunu ispat etmek için sahadayız. Engelsiz bir Çekmeköy için çıktık yollara" ifadelerini kullandı.

72 yaşında olan ve parkurda koşan Cemal Sadi ise "Cumhuriyet için koştuğumdan dolayı çok mutluyum. Böyle bir organizasyonda bu yaşta koşmak beni çok mutlu etti. Başkanımızı da kutluyorum böyle bir organizasyona vesile olduğu için" diye konuştu.