Çekmeköy'de eş cinayeti davasında tutukluluk devam etti, duruşma 21 Ocak'a kaldı

Çekmeköy'de boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Suzan Elik'i silahla vurarak öldüren ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari Yunus Elik'in ailesinin yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

Olay, 29 Eylül 2025'te Çekmeköy'de meydana geldi. İddianameye göre, Suzan Elik'in başka biriyle ilişkisi olduğu iddiası üzerine Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek cinayet planı yaptı. Aile üyelerinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cinayeti Yunus Elik'in işlemesini kararlaştırdığı öne sürüldü. Olay günü kendi telefon hattını kapatan Yunus Elik'in, babasının üzerine kayıtlı hattan eşini defalarca arayıp mesaj atarak evden çıkmasını sağladığı belirtildi. Kiraladığı araçla eşini takip eden Yunus Elik'in, Soğukpınar Mahallesi'nde araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtığı kaydedildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve omurilik hasarı oluşan Suzan Elik, kaldırıldığı hastanede 16 Ekim 2025'te hayatını kaybetti. Olayın ardından kiralık aracı Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu önüne bırakarak kaçan Yunus Elik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Olaya ilişkin Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik, tutuksuz sanık Feriha Elik ve taraf avukatları hazır bulundu.

'BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık İdris Elik, "Ben suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Yavuz Elik, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Feriha Elik ise, "Benim olaylarla hiçbir alakam yok. Yaşananlardan dolayı mağdurum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'YUNUS'UN ANNESİ VE BABASI EVE GELDİ'

Suzan Elik ve Yunus Elik'in oturduğu evin sahibi tanık Sabahattin S., "Suzan Hanım'la herhangi bir diyaloğum olmamıştır. Kendisine de herhangi bir telkinde bulunmadım. Yaşanan olaydan bir süre sonra Yunus'un babasıyla annesi geldi. Yunusun eve gelip gelmediklerini sordular. Ben de görmedim dedim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak Perşembe günü saat 14.00'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Feriha Elik, İdris Elik ve Yavuz Elik hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Yunus Elik hakkında ise 'eş olan kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.