Çekmeköy'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çekmeköy'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy\'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerinde 18 boş kovan bulan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇEKMEKÖY'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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