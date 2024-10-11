Çekmeköy\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, 22.30 sıralarında, Şile otoyolu Taşdelen mevki Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FAZ 548 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden kaçmak isteyen 34 CRY 727 plakalı otomobil, 34 BHZ 986 plakalı otomobile çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.