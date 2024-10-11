İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Taşdelen mevkisi Ümraniye istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?