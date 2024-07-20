Çekmeköy İlçe Müftüsü Vehbi Akşit'in Cenazesi Kocaeli'de Defnedildi

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Kalp krizi sonucu vefat eden Çekmeköy İlçe Müftüsü Vehbi Akşit'in cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Taşdelen Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde Akşit'in ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Akşit'in meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Namazın ardından Akşit'in tabutu omuzlara alınarak, cenaze aracına taşındı.

Cenaze merasiminin ardından Vehbi Akşit'in naaşı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Vehbi Akşit ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Erbaş paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Diyanet hizmetlerinde başarılı çalışmalarıyla tanınan ve en verimli döneminde dar-ı bekaya irtihal eden İstanbul Çekmeköy Müftümüz Vehbi Akşit'in mekanı cennet, derecesi ali olsun. Rabbim yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.